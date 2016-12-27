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Турчинов рассказал, когда могут ввести экономическую блокаду на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7835/18_main.1482838077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/18_tn.1482838077.jpg Политика По его словам, это может быть сделано только в случае, если президент примет соответствующее решение

Турчинов рассказал, когда могут ввести экономическую блокаду на Донбассе

Вчера, 13:24

По его словам, это может быть сделано только в случае, если президент примет соответствующее решение

Александр Турчинов. Фото: СНБО
Александр Турчинов. Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет", – сказал он журналистам во вторник.

Ранее Александр Турчинов заявил о необходимости перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе, чтобы полностью остановить контрабанду на оккупированные территории.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В частности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
Украина, президент, Турчинов, Донбасс, блокада

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Источник:

Интерфакс-Украина

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