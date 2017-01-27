Турчинов: РФ в 2014 году подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину

Сегодня, 20:37

По его словам, Россия начала агрессию против Украины 20 февраля 2014 года

Александр Турчинов, фото hyser.com.ua
Александр Турчинов, фото hyser.com.ua

Россия в 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину, заявил во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД секретарь СНБО Александр Турчинов, передает телеканал "112 Украина".

"Россия начала агрессию против Украины 20 февраля (2014 года, – ред.), когда на Майдане убивали героев Небесной сотни. Они очень четко все рассчитали. Режим Януковича обречен, они уже ничего не контролируют, а новой власти в Украине еще нет, и непонятно, будет ли вообще. Именно в это время они начинают агрессию, хорошо зная состояние ВСУ, всех официальных военных формирований, зная, что в течение десятков лет их агентура, особенно во времена Януковича, при нем и его приспешниках системно уничтожался оборонный потенциал Украины. Так, чтобы не поднялись, чтобы никакого сопротивления. В это время, в конце февраля, они начинают перебрасывать штурмовые подразделения в Крыму, захватывая административные помещения, стратегическую инфраструктуру, а на границе с Украиной собирается многочисленная армия, кадровые военные, танки, артиллерия, системы залпового огня", – рассказал секретарь СНБО.

"Около 80 тысяч, именно такую армию подготовила Россия для вторжения на материковую Украину", – добавил он.
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