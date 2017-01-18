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Туск: ЕС сохраняет санкции против России, следуя рекомендации Меркель и Олланда http://www.segodnya.ua/img/article/7895/80_main.1484766051.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/80_tn.1484766051.jpg Политика Глава Евросовета также пояснил ситуацию вокруг ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Украиной

Туск: ЕС сохраняет санкции против России, следуя рекомендации Меркель и Олланда

Сегодня, 21:00

Глава Евросовета также пояснил ситуацию вокруг ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Украиной

Дональд Туск, фото AFP
Дональд Туск, фото AFP

Евросоюз продолжает выполнять рекомендацию канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о сохранении санкций ЕС по отношению к России, заявил в среду в Европарламенте в Страсбурге председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Канцлер Меркель и президент Олланд дали свою оценку нормандскому процессу урегулирования конфликта в восточной части Украины. Их четкая рекомендация заключалась в том, что, поскольку Россия до сих пор не выполнила минские соглашения, санкции должны быть продлены. Они остаются еще на шесть месяцев", – сказал Д.Туск, выступая с докладом о выводах саммита ЕС 15 декабря 2016 года.

Глава Евросовета также пояснил ситуацию вокруг ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Украиной, напомнив, что саммит принял "юридически обязывающее решение лидеров" с целью содействовать этому процессу.

"Это решение является ответом на обеспокоенности, выраженные голландскими избирателями в прошлом году. Теперь ответственность лежит на Нидерландах", – считает Д.Туск.

"Ратификация является важной не только для Украины, но и для геополитического положения Европы и доверия к ней. Мы сделали все, что могли, чтобы помочь спасти соглашение об ассоциации, уже ратифицированное 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Теперь мяч находится на голландской стороне поля", – констатировал председатель Европейского Совета.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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