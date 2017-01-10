У Авакова рассказали, когда суд возьмется за стрельбу Пашинского

Дело о применении огнестрельного оружия народным депутатом Сергеем Пашинским может быть передано в суд во второй половине весны. Об этом в эфире NewsOne заявил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, не стоит ожидать быстрой передачи дела в суд

"Не нужно рассчитывать, что это дело будет передано в суд в течение одного или двух месяцев. Думаю, что это произойдет к маю", – сказал Геращенко.

Он надеется, что суд будет объективным, а также отметил, что у пострадавшего от выстрела Вячеслава Химикуса достаточно юристов для качественной защиты.

"Его (Химикуса – ред.) уже привлекали к уголовной ответственности, он избил свою жену от предыдущего брака. Если будет установлено, что господин Химикус первым начал драку с Пашинским, то это может быть отягчающим обстоятельством. У Химикуса много юристов, в его поддержку выступила вся гвардия Януковича, поэтому у него будет достаточно юристов и адвокатов, чтобы отстаивать свою позицию", – добавил нардеп.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результате инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

Пострадавший Вячеслав Химикус пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище, куда метил политик.

В свою очередь жена пострадавшего Ольга рассказала свою версию произошедшего. Женщина утверждала, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия.

Позже стало известно со слов нардепа Антона Геращенко, что владелец машины, из-за которой начался инцидент со стрельбой, подтвердил версию Сергея Пашинского о самообороне.