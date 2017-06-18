У Климкина объявили о важном "переломе" для украинцев

Вчера, 08:23

По словам Перебийниса, все попытки приуменьшить важность безвизового режима, которые идут из Москвы, ошибочны

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Фото: МИД Украины
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Фото: МИД Украины

Старт безвизового режима с Европейским Союзом стал ментальным переломом для украинцев. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Введение безвизового режима – это ментальный перелом и событие, которое можно сравнивать с важнейшими вехами в нашей новейшей истории. Это не просто техническое решение, это гораздо больше. "Безвиз" дает украинцам ощущение свободы, ментальное вовлечение в европейскую среду. Безвизовый режим – возможность для миллионов украинцев увидеть собственными глазами, как работает Европа, как работают европейские ценности", – считает Перебийнис.

По его словам, все попытки приуменьшить важность безвизового режима, которые идут из Москвы, ошибочны.

"Например, они говорят, что у украинцев нет денег, поэтому они все равно никуда не будут ездить, но это не так. Даже молодежь, студенты, имея биометрический паспорт, могут позволить себе билет на автобус за несколько десятков евро. Безвизовый режим будет способствовать повышению поддержки украинцами евроинтеграционного направления", – подытожил посол.
климкин, безвизовый режим, перебийнис, биометрический паспорт, Посол Украины, безвиз, европейские ценности

Вы сейчас просматриваете новость "У Климкина объявили о важном "переломе" для украинцев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

По безвизу в страны ЕС уже уехали почти 13 тысяч украинцев. Фото: AFP

Украинцы продолжают "штурмовать" границы ЕС

17 Июня, 09:45

Безвизовым режимом уже воспользовались почти 13 тысяч путешественников

Политика

Борис Вжесневський. Фото: Укринформ

Канадский депутат призвал отменить визы для украинцев

17 Июня, 06:31

Борис Вжесневський также призвал правительство возобновить действие соглашения о мобильности молодежи

Мир

Фото: pixabay.com

Украинка везла в Польшу 8-летнего сына в чемодане – СМИ

16 Июня, 13:31

Женщине выдвинули обвинение в содействии незаконному пересечению границы и оштрафовали на 200 злотых. После этого нарушительницу с ребенком отправили в Украину

Украина

Безвизом воспользовались уже почти 8,7 тысяч украинцев. Фото: AFP

Украинцы "прорывают" границу: по безвизу уже уехали почти 8,7 тыс. человек, но 16 отказали

16 Июня, 08:57

Путешественников разворачивают в основном из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания

Путешествия

Где отдыхают украинцы. Фото: Pixabay

Где отдыхают украинцы: какие страны можно посетить с безвизом и не потратить много денег

16 Июня, 07:44

Поездом можно добраться из Украины в Чехию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию

Путешествия

Фото: Pixabay

Путешественники рассказали, как бюджетно ездить по Европе

16 Июня, 05:14

Те, кто много путешествуют по Европе, поделились секретами дешевых поездок

Украина

Павел Климкин

Климкин приветствовал ужесточение Сенатом США санкций против РФ

15 Июня, 18:39

Глава МИД Украины отметил, что это решение Сената важное и как сигнал, и по содержанию

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

"Прощай, немытая Россия": Путин ответил на слова Порошенко

15 Июня, 13:54

Хозяин Кремля продолжил стихотворение Лермонтова об РФ

Украина

Паспорт за день: насколько быстро на самом деле можно получить биометрический "загран"

15 Июня, 11:29

Официальные сроки изготовления документа нельзя сократить из-за технических сложностей

Украина

Безвиз набирает обороты. Фото: zn.ua

Безвиз в Украине набирает темпы: все больше украинцев едут в ЕС

15 Июня, 10:29

За сутки количество "безвизовых путешественников" выросло почти на две тысячи человек

Украина

Климкин в Овальном кабинете у Трампа. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Климкин рассказал, с чем Порошенко поедет к Трампу в Вашингтон

15 Июня, 00:13

В МИДе сказали, что главный вопрос повестки дня переговоров президентов Украины и США - как надавить на Россию выполнить Минские соглашения 

Украина

Япония может отменить визы для украинцев. Фото из открытых источников

Япония взялась за рассмотрение безвиза для Украины – нардеп

14 Июня, 11:15

Сроки пока не определены, но парламенты двух стран пообещали содействовать данной инициативе, отметил Емец

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования