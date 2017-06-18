У Климкина объявили о важном "переломе" для украинцев

По словам Перебийниса, все попытки приуменьшить важность безвизового режима, которые идут из Москвы, ошибочны

Старт безвизового режима с Европейским Союзом стал ментальным переломом для украинцев. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Введение безвизового режима – это ментальный перелом и событие, которое можно сравнивать с важнейшими вехами в нашей новейшей истории. Это не просто техническое решение, это гораздо больше. "Безвиз" дает украинцам ощущение свободы, ментальное вовлечение в европейскую среду. Безвизовый режим – возможность для миллионов украинцев увидеть собственными глазами, как работает Европа, как работают европейские ценности", – считает Перебийнис.

По его словам, все попытки приуменьшить важность безвизового режима, которые идут из Москвы, ошибочны.

"Например, они говорят, что у украинцев нет денег, поэтому они все равно никуда не будут ездить, но это не так. Даже молодежь, студенты, имея биометрический паспорт, могут позволить себе билет на автобус за несколько десятков евро. Безвизовый режим будет способствовать повышению поддержки украинцами евроинтеграционного направления", – подытожил посол.