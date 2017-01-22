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У нас общий враг: Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности http://www.segodnya.ua/img/article/7905/59_main.1485075180.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/59_tn.1485075180.jpg Политика Глава государства отметил, что сейчас у всех украинцев, несмотря на различия, есть общий враг

У нас общий враг: Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности

Сегодня, 10:51

Глава государства отметил, что сейчас у всех украинцев, несмотря на различия, есть общий враг

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности.

Глава государства обратился к соотечественникам во время выступления в ходе торжественных мероприятий сегодня в Киеве.

"Поздравляю с Днем Соборности присутствующих здесь высокопоставленных гостей, весь украинский народ, всех украинцев в диаспоре", – подчеркнул он.

Порошенко отметил, что сейчас у всех украинцев, несмотря на различия, есть общий враг.

Президент напомнил, что 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно провозглашено объединение в единую соборную Украину двух государственных образований, появившихся на обломках разных империй.

"Соборное воссоединение, или как тогда его назвали – злука, проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа, исторически длительного движения украинцев к созданию собственного государства. Из мечтаний, стремлений и усилий многих поколений борцов за независимость и соборность", – заявил глава государства.

"Хотя государственное объединение УНР и ЗУНР в 1919 году состоялось лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения Украинского соборного суверенного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины. Соборность осталась сильной, животворящей идеей, переданной потомкам. Поэтому мы так торжественно отмечаем этот день", – заявил Порошенко.

"Соборность, как я уже говорил ранее, это – неделимое целое из всех украинских земель, которые некогда принадлежали разным империям, а теперь – объединены в независимое европейское Украинское государство. Соборность не только общая территория. Это и духовное единство, общие ценности, общие идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины", – подчеркнул глава государства.
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Источник:

УНИАН

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