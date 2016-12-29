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У Порошенко назвали, кто блокирует "безвиз" для Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7841/65_main.1482996106.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/65_tn.1482996106.jpg Политика Отдельным странам трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы

У Порошенко назвали, кто блокирует "безвиз" для Украины

Сегодня, 09:17

Отдельным странам трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы

Константин Елисеев. Фото: М.Маркив
Константин Елисеев. Фото: М.Маркив

Несмотря на общую позицию по предоставлению безвизового режима Украине, некоторые страны Евросоюза тормозят этот процесс, в частности Франция. Об этом заявил в интервью "Обозревателю" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Он надеется, что Франция еще до своих президентских выборов изменит свое отношение к визовой либерализации для Украины.

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – сказал Елисеев.

Он добавил, что считает 2017 год – годом визовой либерализации между Украиной и Европейским союзом.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент поддержал введение механизма остановки безвизового режима между Евросоюзом и третьими странами.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима.

Осенью 2016 проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре решение утвердили в Совете ЕС. Ожидается, что голосование по вопросу пройдет в начале 2017 года.
Франция, ЕС, елисеев, безвизовый режим, безвиз

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