У Порошенко назвали причину переноса визита Байдена

В Администрации президента Украины сообщили, что визит вице-президента США Джо Байдена в Украину перенесен из-за изменений в рабочем графике, передает "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что вице-президент США посетит Киев 15 января.

16 января в 8:45 состоится двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом. Встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоится в Клубе Кабинета Министров Украины, была перенесена на 7:30 16 января.

Ранее посольство США в Украине сообщало, что целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине.