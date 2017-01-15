У Порошенко назвали причину переноса визита Байдена
Целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине
В Администрации президента Украины сообщили, что визит вице-президента США Джо Байдена в Украину перенесен из-за изменений в рабочем графике, передает "Радио Свобода".
Ранее сообщалось, что вице-президент США посетит Киев 15 января.
16 января в 8:45 состоится двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом. Встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоится в Клубе Кабинета Министров Украины, была перенесена на 7:30 16 января.
Ранее посольство США в Украине сообщало, что целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине.
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