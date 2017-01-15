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У Порошенко назвали причину переноса визита Байдена http://www.segodnya.ua/img/article/7883/87_main.1484490431.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/87_tn.1484490431.jpg Политика Целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине

У Порошенко назвали причину переноса визита Байдена

Сегодня, 16:25

Целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине

Петр Порошенко и Джо Байден. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Джо Байден. Фото: president.gov.ua

В Администрации президента Украины сообщили, что визит вице-президента США Джо Байдена в Украину перенесен из-за изменений в рабочем графике, передает "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что вице-президент США посетит Киев 15 января.

16 января в 8:45 состоится двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом. Встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоится в Клубе Кабинета Министров Украины, была перенесена на 7:30 16 января.

Ранее посольство США в Украине сообщало, что целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине.
США, Порошенко, Байден, вице-президент, в Украину

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