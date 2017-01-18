У Путина ответили на предложение Савченко "обменять" Крым на Донбасс

Вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос является абсолютно недискуссионным, и неоспоримым для России. Мы не обсуждаем статус и будущее положение "российских" регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", – сказал Песков.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать присоединение Крыма к РФ.

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. "Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.

Как известно, в марте 2014 года после введения войск в Крым РФ незаконно аннексировала полуостров, а после этого стала оказывать поддержку пророссийским боевикам на востоке Украины. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на территории Донбасса находятся российские войска и техника.