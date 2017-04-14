У Путина ответили на решение организаторов Евровидения о неучастии РФ в конкурсе

Песков считает, что организаторы Евровидения оказались неспособны выполнить условия своих же правил

В Кремле сожалеют, что организаторы Евровидения "оказались неспособны призвать" Украину допустить на конкурс российскую исполнительницу Юлию Самойлову, которая ранее незаконно въехала в Крым. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы (можем) выразить сожаление (в связи с неучастием РФ), а также выразить сожаление, что организаторы Евровидения оказались не способны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявляла готовность провести этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны", – сказал Песков.

Напомним, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя запрет на въезд Самойловой, заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.

Вчера Европейский вещательный союз окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в "Евровидении" в 2017 году.