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Украина должна получить "безвиз" с ЕС в ближайшее время – президент Эстонии http://www.segodnya.ua/img/article/7908/49_main.1485171858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/49_tn.1485171858.jpg Политика Каждая страна имеет право самостоятельно определять свой вектор движения, подчеркнула Кальюлайд

Украина должна получить "безвиз" с ЕС в ближайшее время – президент Эстонии

Сегодня, 13:43

Каждая страна имеет право самостоятельно определять свой вектор движения, подчеркнула Кальюлайд

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня прибыл с официальным визитом в Эстонию, где встретился с лидером этой страны Керсти Кальюлайд.

Лидеры двух государств обсудили ряд вопросов, а президент Эстонии отметила, что Украина в ближайшее время должна получить безвизовый режим с Евросоюзом.

"Мы поддерживаем Украину в ее желании получить безвизовый режим с Европой. Это должно произойти в ближайшее время. Мы обсудили состояние дел в Восточном партнерстве ЕС и наши цели как государства, которое будет председателем в ЕС", – сказала Кальюлайд.

Отметим, что сегодня 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Эстонией.

Стороны обсудили текущую ситуацию на Востоке Украины, необходимость выполнения Минских соглашений, а также то, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены полностью, и пока РФ не будет опять выполнять все международные обязательства.

"Также мы обсудили то, что мы признаем целостность Украины, а политика непризнания аннексии Крыма с нашей стороны будет продолжаться", – заявила Кальюлайд.

При этом Эстония продолжает поддерживать курс реформ в Украине, "чтобы в Украине установилось правовое государство, и чтобы борьба с коррупцией привела к реальным результатам".

"Украина всегда была приоритетным государством для сотрудничества, но после Майдана наша поддержка увеличилась в несколько раз. Наиболее эффективна помощь тогда, когда она предоставляется именно там, где она больше всего нужна. Во время этого визита одним из приоритетов являются переговоры о сферах, в которых мы будем помогать. Я подтвердила, что Украина останется приоритетным государством и в дальнейшем. Мы настаиваем, что каждая страна, каждая нация имеет право самостоятельно определять свой вектор движения. Мир не можем быть разделен на сферы влияния. Это наша общая позиция", – подытожила президент Эстонии.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что ожидает решения ЕС по "безвизу" в ближайшие недели.
Украина, Эстония, Порошенко, сотрудничество, безвизовый режим, Кальюлайд, безвиз, реформы

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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