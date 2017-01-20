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Украина готовится поэтапно возвращать Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7900/29_main.1484896085.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/29_tn.1484896085.jpg Политика Сейчас разрабатывается дорожная карта деоккупации этих территорий, отметил Черныш

Украина готовится поэтапно возвращать Донбасс

Сегодня, 09:05

Сейчас разрабатывается дорожная карта деоккупации этих территорий, отметил Черныш

Деоккупация Донбасса будет происходить в несколько этапов. Фото: Mil.gov.ua
Деоккупация Донбасса будет происходить в несколько этапов. Фото: Mil.gov.ua

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовится к поэтапному возвращению неподконтрольных территорий Донбасса под контроль украинской власти. Об этом в эфире "5 канала" заявил глава ведомства Вадим Черныш.

"Я, конечно, верю, что деоккупация начнется в этом году, у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам. Если тот мирный процесс, который начат через утверждение Советом Безопасности ООН так называемых Минских соглашений, то там предусмотрено, что поэтапно эти территории будут возвращаться. Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что, когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу", – сказал он.

Министр также отметил, что на сегодняшний день существует целый ряд проблем по восстановлению украинской власти на временно не контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы не знаем, что сейчас происходит на этих территориях, что с помещениями, которые ограбили. Не знаем, как именно снова перерегистрировать людей, как с ними организовать эту работу", – отметил Черныш.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в этом году главной задачей для силовиков будет освобождение Донбасса, а в дальнейшем – Крыма.
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