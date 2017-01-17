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Украина и Швейцария договорились о графиках возвращения денег режима Януковича http://www.segodnya.ua/img/article/7891/26_main.1484667898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/26_tn.1484667898.jpg Политика Стороны решили ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти

Украина и Швейцария договорились о графиках возвращения денег режима Януковича

Сегодня, 17:43

Стороны решили ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти

Дорис Лойтхард и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Дорис Лойтхард и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Швейцари Дорис Лойтхард договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима экс-президента Виктора Януковича и возвращению замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Об этом он сказад журналистам в Давосе, передает поесс-служба главы государства.

"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы обозначили четкие графики и координацию сотрудничества Министерств юстици и генеральных прокуратур, которые должны быстрее привести к соответствующему результату и возврату этих денег в Украину", – сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что во время встречи президент Швейцарии отметила, что эти денбги нужны Украине на поддержку реформ.

Напомним, ранее Порошенко также сообщил, что Швейцария готова отменить визы для Украины.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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