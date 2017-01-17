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Украина выполнила все необходимые для безвиза условия – Аваков http://www.segodnya.ua/img/article/7888/38_main.1484605630.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/38_tn.1484605630.jpg Политика К подобному мнению глава МВД пришел вместе с послом ЕС в Украине Зьюгом Мингарелли

Украина выполнила все необходимые для безвиза условия – Аваков

Сегодня, 00:26

К подобному мнению глава МВД пришел вместе с послом ЕС в Украине Зьюгом Мингарелли

Twitter Арсена Авакова
Twitter Арсена Авакова

Украина выполнила все условия, необходимые для предоставления безвизового режима. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в twitter по итогам встречи с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

"Встреча с послом ЕС Хьюгом Мингарелли: сошлись, что Украина выполнила условия безвиза", – говорится в сообщении главы министерства. 

Арсен Аваков также отметил, что в ходе встречи также обсуждались вопросы продолжения сотрудничества с ЕС по вопросу проектов реформ МВД.

Ранее посол ЕС Хьюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим для Украины начнет работать через несколько месяцев.

Напомним, по словам главы Закарпатской обладминистрации Геннадия Москаля, реформа МВД нарушила баланс между преступниками и правоохранительной системой. 
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Источник:

"Сегодня"

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