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Украинцы для Европы – знак надежды: Туск поздравил Украину с Новым годом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/49_main.1483267360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/49_tn.1483267360.jpg Политика Украинский народ показал всему миру отвагу и решительность общества, отметил глава Евросовета

Украинцы для Европы – знак надежды: Туск поздравил Украину с Новым годом (видео)

Сегодня, 12:44

Украинский народ показал всему миру отвагу и решительность общества, отметил глава Евросовета


Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками. Его речь была записана в ролике новогодних поздравлений от Администрации президента.

Он отметил, что украинский народ показал всему миру отвагу и решительность общества.

"Дорогие украинцы, братский европейский народ! От имени Европы и от себя лично позвольте высказать наилучшие пожелания по случаю Рождества Христова и Нового года. Вы для меня и для многих европейцев знак надежды. В предыдущие годы вы показывали миру, что такое отвага и решительность в жизни общества", – сказал Туск.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении для украинцев отметил, что самые трудные времена уже позади и поблагодарил украинских воинов. Президент верит, что 2017 год станет лучше предыдущего.
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Источник:

"Сегодня"

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