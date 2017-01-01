Украинцы для Европы – знак надежды: Туск поздравил Украину с Новым годом (видео)

Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками. Его речь была записана в ролике новогодних поздравлений от Администрации президента.

Он отметил, что украинский народ показал всему миру отвагу и решительность общества.

"Дорогие украинцы, братский европейский народ! От имени Европы и от себя лично позвольте высказать наилучшие пожелания по случаю Рождества Христова и Нового года. Вы для меня и для многих европейцев знак надежды. В предыдущие годы вы показывали миру, что такое отвага и решительность в жизни общества", – сказал Туск.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении для украинцев отметил, что самые трудные времена уже позади и поблагодарил украинских воинов. Президент верит, что 2017 год станет лучше предыдущего.