Украине будет легче: Трамп собрал вокруг себя не доверяющих России "ястребов" – советник Порошенко

Горбулин отмечает, что несколько ключевых постов в администрации заняли люди, скептически настроенные по отношению к России

В состав администрации нового президента США Дональда Трампа вошли "ястребы", которые не доверяют России и ее лидеру Владимиру Путину, поэтому Кремлю рано рассчитывать на положительные для себя результаты в сотрудничестве с Белым домом.

Об этом в своей статье для ZN.ua пишет директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин.

По его словам, Трамп формирует свою администрацию таким образом, чтобы выполнять в ней функции миротворца, сдерживающего "ястребов".

В то же время Горбулин отмечает, что несколько ключевых постов в администрации заняли люди, скептически настроенные по отношению к России.

"По крайней мере, три ключевых лица в новой администрации (будущий министр обороны, руководитель Центрального разведывательного управления США и вице-президент США) весьма скептически настроены по отношению к России. Позиция нового главы Госдепартамента двояка и будет зависеть полностью от того, какие приоритеты обозначит ему сам Д.Трамп. Фактически речь идет о выстраивании системы сдержек и противовесов, когда явные поляризованные позиции отдельных членов кабинета будут усложнять им поиск совместных решений, что будет требовать посреднической роли президента", – говорится в статье.

По мнению Горбулина, Киев вполне может работать с новой администрацией США, однако ему еще только предстоит сформулировать принципиальные позиции, которых Украина рассчитывает достичь при поддержке Вашингтона.

"Тем более, что сколь бы ни выглядел эпатажным новый президент, все равно есть обстоятельства, которые он вряд ли сможет изменить и "дать задний ход", в том числе — по статусу Крыма", – убежден Горбулин.