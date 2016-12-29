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Украине грозят теракты на объектах критической инфраструктуры – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7844/47_main.1483027541.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/47_tn.1483027541.jpg Политика Для предотвращения атак силовые ведомства должны четко координировать работу между собой, отметил президент

Украине грозят теракты на объектах критической инфраструктуры – Порошенко

Сегодня, 18:04

Для предотвращения атак силовые ведомства должны четко координировать работу между собой, отметил президент

Петр Порошенко на заседании СНБО. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко на заседании СНБО. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры Украины. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает пресс-служба главы государства.

"На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", – подчеркнул он, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.

Глава государства также напомнил, что в конце 2015 – начале 2016 года были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта "Борисполь".

Президент напомнил и о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны – Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой – Помары – Ужгород" в Полтавской области. Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок с целью нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.
Порошенко, СНБО, теракты, угроза, инфраструктура, диверсии

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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