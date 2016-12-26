Украинские дипломаты объяснили, почему поддержали резолюцию ООН по Израилю

Зло оккупационных действий – это то, против чего Украина уже борется более двух лет, объяснили дипломаты свою позицию по Израилю

Украинская делегации в ООН поддержала резолюцию ООН против Израиля потому, что Украина придерживается позиции против оккупации территории. Об этом говорится в сообщении на Facebook постоянного представительства Украины при ООН.

По его словам, отсутствие перспектив реанимации мирного процесса между Израилем и Палестиной почти ежедневно выливается в обострение ситуации безопасности в Израиле и на западном берегу реки Иордан.

"Любое голосование Украины, кроме как "за", за резолюцию с призывом к прекращению незаконной деятельности на территориях, которые, согласно международному праву, имеют статус оккупированных, никоим образом не стыковалось с нашей борьбой на дипломатическом (а в случае с Донбассом – и боевом) фронте против временной оккупации российским агрессором Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ведь зло оккупации – это именно то, против чего Украина отчаянно борется уже два года на всех международных площадках. То, за что мы бескомпромиссно критикуем другие государства, которые пытаются занять половинчатую позицию в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины", – говорится в сообщении представительства Украины при ООН.

Дипломаты отмечают, что существуют принципиальные государственные вопросы, позиция по которым не может и не должна меняться в зависимости от политической конъюнктуры.

"Есть национальные интересы Украины, которые не всегда совпадают с интересами наших партнеров, в частности Израиля, от которых нельзя ни воздержаться, ни, тем более, проголосовать против. Убеждены, что взаимное уважение к позициям друг друга, умение слушать и слышать своего собеседника, высокий уровень политического диалога между нашими государствами будут оставаться фундаментом сотрудничества между Украиной и Израилем в рамках ООН", – добавили в украинской дипломатической миссии при ООН.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето.

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27—28 декабря, из-за поддержки Украиной резолюции ООН.