Украинские дипломаты отреагировали на стрельбу в Канаде

Министр иностранных дел Павел Климкин решительно осудил теракт в канадском Квебеке, в результате которого несколько человек погибли, а также некоторые получили ранения. Об этом он написал в Twitter.

Министр заявил, что украинцы поддерживают канадцев в борьбе с терроризмом.

"Решительно осуждаем смертельную атаку в Квебеке. Мои мысли с жертвами, мы поддерживаем людей Канады в борьбе с терроризмом", – отметил он.

Strongly condemn deadly attack in #QuebecCity. My thoughts are with the victims as we stand by the people of Canada against terrorism.