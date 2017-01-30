Украинские дипломаты отреагировали на стрельбу в Канаде

Министр иностранных дел Павел Климкин решительно осудил теракт в канадском Квебеке, в результате которого несколько человек погибли, а также некоторые получили ранения. Об этом он написал в Twitter.

Министр заявил, что украинцы поддерживают канадцев в борьбе с терроризмом.

"Решительно осуждаем смертельную атаку в Квебеке. Мои мысли с жертвами, мы поддерживаем людей Канады в борьбе с терроризмом", – отметил он.

Strongly condemn deadly attack in #QuebecCity. My thoughts are with the victims as we stand by the people of Canada against terrorism. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 января 2017 г.

В свою очередь посол Украины в Канаде Андрей Шевченко назвал террористический акт шокирующим.

"Шокирующее преступление в Квебеке. Сегодня наши сердца там. Дорогие канадцы, пожалуйста, оставайтесь сильными", – подчеркнул посол.

Shocking crime in Quebec City. Today our hearts are there. Dear Canadians, please, stay strong — Andriy Shevchenko (@AShevch) 30 січня 2017 р.

Напомним, в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба во время молитвы, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. В это время, по информации CBC, в здании находились от 60 до 100 верующих. Нападавшие кричали "Аллах акбар!", однако речь имела квебекский акцент.