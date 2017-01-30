Украинские дипломаты отреагировали на стрельбу в Канаде

Сегодня, 10:37

Украинцы поддерживают канадцев и решительно осуждают террористическую атаку в Квебеке, отметили дипломаты

Павел Климкин. Фото: из открытых источников
Павел Климкин. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Павел Климкин решительно осудил теракт в канадском Квебеке, в результате которого несколько человек погибли, а также некоторые получили ранения. Об этом он написал в Twitter.

Министр заявил, что украинцы поддерживают канадцев в борьбе с терроризмом.

"Решительно осуждаем смертельную атаку в Квебеке. Мои мысли с жертвами, мы поддерживаем людей Канады в борьбе с терроризмом", – отметил он.

В свою очередь посол Украины в Канаде Андрей Шевченко назвал террористический акт шокирующим.

"Шокирующее преступление в Квебеке. Сегодня наши сердца там. Дорогие канадцы, пожалуйста, оставайтесь сильными", – подчеркнул посол.

Напомним, в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба во время молитвы, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. В это время, по информации CBC, в здании находились от 60 до 100 верующих. Нападавшие кричали "Аллах акбар!", однако речь имела квебекский акцент.
Канада, теракт, Шевченко, дипломаты, климкин

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские дипломаты отреагировали на стрельбу в Канаде". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Павел Климкин. Фото: из открытых источников

Россия готова к масштабному вторжению в Украину – МИД

27 Января, 11:45

Кремль постоянно держит военное присутствие на границе, отметил Климкин

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин назвал условия, при которых Киев готов начать переговоры о выборах на Донбассе

26 Января, 18:04

Министр отметил, что выполнение базовых условий безопасности и выполнение стандартов ОБСЕ являются ключевыми вопросами повестки дня

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин разъяснил, в чем Украина обвиняет РФ в Гааге и что от нее требует

17 Января, 17:07

Министр перечислил террористические атаки, которые Россия совершила на территории Украины

Украина

"Скорые" из Канады. Фото: "Укринформ"

Посол Канады передал в Украину 10 "скорых"

27 Января, 15:18

Дипломат отметил, что деньги на автомобили собирались по всей стране, а их общая стоимость 400 тысяч долларов

Мир

Христя Фриланд. Фото: Facebook

Канада не намерена отменять санкции против России - Фриланд

14 Января, 00:02

Новая глава Фриланд заверила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции

Политика

Христя Фриланд. Фото: facebook.com/freelandchrystia

Главой МИД Канады стала этническая украинка Христя Фриланд: что мы знаем о ней

11 Января, 14:41

Канадская журналистка и политик украинского происхождения Христя Фриланд возглавила министерство иностранных дел Канады

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования