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Украина шесть раз запрашивала экстрадицию Януковича из РФ – ГПУ http://www.segodnya.ua/img/article/7898/71_main.1484828271.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/71_tn.1484828271.jpg Политика Как сообщается, последний запрос в Россию о выдаче экс-президента был направлен 18 марта 2016 года

Украина шесть раз запрашивала экстрадицию Януковича из РФ – ГПУ

Сегодня, 16:39

Как сообщается, последний запрос в Россию о выдаче экс-президента был направлен 18 марта 2016 года

Виктор Янукович. Фото: ТАСС
Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Генеральная прокуратура Украины направляла в компетентные органы Российской Федерации шесть запросов об экстрадиции экс-президента Виктора Януковича в Украину, но они не были удовлетворены. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

"Генеральной прокуратурой Украины всего направлено в компетентные органы РФ 6 запросов об экстрадиции Виктора Януковича, которые были рассмотрены российской стороной, однако не были удовлетворены", – сообщили в ведомстве.

В ГПУ уточнили, что последний запрос в Россию о выдаче экс-президента был направлен 18 марта 2016 года.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины.

Напомним, 28 ноября 2016 года Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории Украины и ведения агрессивной войны.
россия, Янукович, ГПУ, генпрокуратура, экстрадиция

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Источник:

УНН

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