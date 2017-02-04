В Администрации Трампа четко заявили: Россия оккупировала Крым

Сегодня, 14:29

Постпред США при ООН четко выразила опасения Белого дома

Шон Спайсер. Фото: AFP
Шон Спайсер. Фото: AFP

В Белом Доме заявили, что официальную позицию президента Дональда Трампа по санкциям выразила постпред США при ООН Никки Хейли. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Я думаю, постпред Хейли очень четко выразила наши опасения по поводу оккупации Россией Крыма", – отметил Спайсер.

Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли новая администрация сохранять санкции против России или как-то их расширять.

"Она говорила очень решительно и определенно об этом", – добавил представитель Белого дома.

Напомним, новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что санкции против России должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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