В АП раскрыли планы Порошенко в Давосе

Президент проведет ряд встреч с европейскими политиками и руководителями ведущих компаний мира

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 18 января, президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба АП.

В частности, состоится встреча главы Украинского государства с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

Запланированы также переговоры президента Украины с руководителями ведущих компаний мира.