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В АП раскрыли планы Порошенко в Давосе http://www.segodnya.ua/img/article/7894/81_main.1484749820.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/81_tn.1484749820.jpg Политика Президент проведет ряд встреч с европейскими политиками и руководителями ведущих компаний мира

В АП раскрыли планы Порошенко в Давосе

Сегодня, 16:29

Президент проведет ряд встреч с европейскими политиками и руководителями ведущих компаний мира

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 18 января, президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба АП.

В частности, состоится встреча главы Украинского государства с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

Запланированы также переговоры президента Украины с руководителями ведущих компаний мира.
Украина, Порошенко, Давос, планы, администрация президента, встречи

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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