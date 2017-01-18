В АП раскрыли планы Порошенко в Давосе
Президент проведет ряд встреч с европейскими политиками и руководителями ведущих компаний мира
В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 18 января, президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба АП.
В частности, состоится встреча главы Украинского государства с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.
Запланированы также переговоры президента Украины с руководителями ведущих компаний мира.
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