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В АП сообщили, когда Порошенко поедет к Трампу http://www.segodnya.ua/img/article/7838/9_main.1482913558.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/9_tn.1482913558.jpg Политика Встреча точно не произойдет до инаугурации американского лидера, которая состоится в январе, отмечает Елисеев

В АП сообщили, когда Порошенко поедет к Трампу

Сегодня, 10:27

Встреча точно не произойдет до инаугурации американского лидера, которая состоится в январе, отмечает Елисеев

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Встреча президента Украины Пера Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года, так как именно на этот месяц готовится визит украинского лидера. Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

По его словам, визит состоится на раннее инаугурации новоизбранного американского президента Трампа. Отметим, что церемония вступления в должность Трампа пройдет 20 января.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", – сказал Елисеев.

Ранее сообщалось, что президент Украины не примет участия в инаугурации Дональда Трампа, так как в Соединенных Штатах не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях. То есть они происходят, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Это специфика Соединенных Штатов, и это несколько отличается от украинской специфики, когда приглашаются в том числе руководители государств.
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