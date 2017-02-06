В "Батькивщине" раскрыли детали загадочной встречи Тимошенко и Трампа
Соратник ЮВТ утверждает, что рандеву было и носило оно частный характер
Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и украинского нардепа Юлии Тимошенко, которая носила частный характер и не была "одноминутным рукопожатием". Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".
"Встреча была, она носила частный характер. Поэтому мы не можем раскрывать какие-то нюансы содержания", – сообщил Власенко.
Комментируя вопрос, правда ли, что встреча состоялась по инициативе Тимошенко, и Трамп предварительно о ней не знал, Власенко ответил, что это не так.
"Неожиданные для президента США встречи – не подтверждаются Белым домом", – заявил он.
Нардеп также опроверг информацию, что Тимошенко ждала Трампа после молитвенного завтрака возле туалета, назвав ее "полным абсурдом".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 февраля Тимошенко встретилась с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. В Белом доме факт короткого разговора подтвердили.
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