В "Батькивщине" раскрыли детали загадочной встречи Тимошенко и Трампа

Соратник ЮВТ утверждает, что рандеву было и носило оно частный характер

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и украинского нардепа Юлии Тимошенко, которая носила частный характер и не была "одноминутным рукопожатием". Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Встреча была, она носила частный характер. Поэтому мы не можем раскрывать какие-то нюансы содержания", – сообщил Власенко.

Комментируя вопрос, правда ли, что встреча состоялась по инициативе Тимошенко, и Трамп предварительно о ней не знал, Власенко ответил, что это не так.

"Неожиданные для президента США встречи – не подтверждаются Белым домом", – заявил он.

Нардеп также опроверг информацию, что Тимошенко ждала Трампа после молитвенного завтрака возле туалета, назвав ее "полным абсурдом".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 февраля Тимошенко встретилась с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. В Белом доме факт короткого разговора подтвердили.