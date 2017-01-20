В "Батькивщине" заявляют, что Тимошенко не будет на инаугурации Трампа

Информация о якобы ее приезде на церемонию присяги Трампа является ложью, пояснили в политсиле

В партии "Батькивщина" опровергли распространяющиеся слухи о том, что лидер политической силы будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, так как ее присутствие там не предусмотрено протоколом. Об этом говорится в сообщении политсилы.

В пресс-службе партии отмечают, что информация о ее якобы приезде на церемонию присяги Трампа является ложью.

"Юлия Тимошенко не планировала ехать на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Ибо инаугурации, по протоколу, должно присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США. Участие любых других представителей Украины не предусмотрена протоколом. Поэтому любые выдумки о поездке Юлии Тимошенко на инаугурацию Дональда Трампа есть ничем не обоснованными слухами или откровенной ложью ", – отметили в партии.

Напомним, сегодня в США состоится церемония вхождения в президентскую должность Дональда Трампа. Сама инаугурация начнется в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.