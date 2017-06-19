В БПП не подтвердили введение военного положения на Донбассе

В то же время законопроект о реинтеграции Донбасса даст президенту право вводить чрезвычайное и военное положение

В рабочую группу по разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса входит 20 народных депутатов из БПП и НФ. Вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым они собираются на заседания и вскоре закончат разработку документа. Об этом на брифинге в кулуарах Верховной Рады после заседания Согласительного совета заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко.

По ее словам, рабочее название законопроекта – "Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на Донбассе".

"Основные тезисы этого закона. Обновить правовую базу и дать возможность войскам держать оружие и оборонять государство. АТО как таковая закончила свою фазу. Нужно обновить законодательную базу, которая позволит установить четкий статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, создать единый Центр, так называемый Штаб, который будет подчиняться президенту. Туда войдут военно-гражданские администрации, Министерство по реинтеграции Донбасса, которому также будут предоставлены дополнительные функции. Дополнительные полномочия и моменты дадут возможность президенту вводить в отдельных районах чрезвычайное и военное положение. Обязательно будут включены в этот законопроект, и в Штаб будут входить: СБУ, ВСУ, полиция, МЧС и т.д. Штаб будет направлен на решение основных вопросов – экологических, безопасностных и гуманитарных", – заявила Ирина Луценко.

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса включает две большие составляющие.

"Первая касается АТО. Давайте не забывать, что благодаря АТО мы остановили врага, освободили значительную часть украинской территории, которая была оккупирована. Но сейчас, когда мы выиграли время, восстановили армию, возобновили оборонную промышленность, и когда мы ведем гибридную войну, мы должны перейти на новый более глобальный уровень ответа, чтобы остановить российскую агрессию. Поэтому это новый уровень противодействия агрессору (в законопроекте – Авт.). И второй уровень касается реинтеграции Донбасса. И здесь ключевой вопрос – нельзя строить стену, нельзя просто забывать об этих территориях и отделять их от Украины. Донбасс – это Украина. Я считаю, что в ближайшее время он будет внесен в парламент, и я уверен, проголосован в зале", – заявил глава фракции БПП на брифинге в кулуарах Верховной Рады после заседания Согласительного совета.

Отвечая на вопрос о возможности введения военного положения, Артур Герасимов заявил, что "введение военного положения не регулируется этим законопроектом".

"Это будет отдельное правовое состояние определенных территорий, все эти механизмы присутствуют и сегодня. Что касается использования ВСУ, действительно, если вы посмотрите юридические законы, которые сегодня есть, мы можем их использовать или во время военных действий (я имею в виду объявление войны), или во время АТО. Теперь (законопроектом по реинтеграции – Авт.) вопрос будет урегулирован. В любом случае, и это четко зафиксировано в законопроекте, который будет внесен, – Минские соглашения остаются ключевым и базовым пунктом, который будет обеспечиваться, в том числе и этим законопроектом. Минские соглашения будут там четко упомянуты, они там будут четко имплементированы. И в этом законопроекте будет четко указано, что СММ ОБСЕ продолжает свою деятельность", – подытожил Герасимов.

Как сообщалось, ранее Ирина Луценко также отметила, что Россия по факту уже полгода как вышла из Минских соглашений.

Напомним, что на прошлой неделе секретарь СНБО Александр Турчинов предложил кардинально изменить формат военной спецоперации на Донбассе.