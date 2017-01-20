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В БПП рассказали о плюсах поездки нардепов на инаугурацию Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7901/89_main.1484917492.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/89_tn.1484917492.jpg Политика Заграничные поездки нужно использовать для донесения до международного сообщества украинского вопроса, считает политик

В БПП рассказали о плюсах поездки нардепов на инаугурацию Трампа

Сегодня, 15:06

Заграничные поездки нужно использовать для донесения до международного сообщества украинского вопроса, считает политик

Игорь Грынив. Фото: Facebook
Игорь Грынив. Фото: Facebook

Глава Фракции БПП Игорь Грынив считает, что депутатам нужно почаще ездить на заграничные мероприятия с целью продвижения украинского вопроса, поэтому поездка на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа отличная возможность сделать это. Такое мнение он высказал журналистам, передает 112.ua.

По его мнению, заграничные поездки нужно использовать для донесения до международного сообщества украинского вопроса.

"В принципе, любые внешние контакты – это нормальная внешняя работа любого парламентария. Они должны это делать, особенно сейчас, – Украине нужна международная поддержка. Мне очень не нравится политический туризм, когда люди ездят просто в составе делегации... А то, что сейчас, по моему мнению, мало ездят по таких мероприятиях, которые актуальны, на которых можно доносить свою мысль, это факт", – сказал Грынив.

Как сообщалось, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец считает, что нужно жестко поставить вопрос об отсутствии нардепов в Раде, которые решили посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, народные избранники, улетевшие в США, нарушают присягу, данную избирателям, тем самым совершая государственную измеену.

В свою очередь нардный депутат Борислав Береза отмечал, что ничего плохого нет в посещении инаугурации Трампа, так как нужно использовать любую возможность достучаться до новой американской администрации.

Напомним, сегодня в США состоится церемония вхождения в президентскую должность Дональда Трампа. Сама инаугурация начнется в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.
США, инаугурация, депутаты, трамп, Грынив, БПП

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