В ЕС предостерегли украинские власти от попыток урезать полномочия НАБУ

Как отмечается, проблема заключается в том, что дела, которые расследует НАБУ, затем передаются в суд и не могут рассматриваться там длительное время

Полномочия Национального антикоррупционного бюро Украина нельзя урезать, и необходимо найти решение, позволяющее разблокировать рассмотрение дел, которые длительное время лежат в судах. Об этом заявил председатель Консультационной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас.

"Посмотрите, НАБУ существует чуть больше года, а у них уже расследуется около 300 дел, около 50 уже переданы в суд. А это означает, что правоохранительный орган работает, и надо дать ему развиваться. Обрезать его полномочия – это несерьезно", – сказал Ланчинскас.

По его словам, проблема также заключается в том, что дела, которые расследует НАБУ, затем передаются в суд и не могут рассматриваться там длительное время.

"В суде уже есть дела из НАБУ, которые почти полгода лежат мертвым грузом – суд с ними ничего не делает. И международное сообщество видит в этом негативное явление. И украинское общество тоже это видит – да, мол, расследовали, а приговоров нет. Логическим завершением должны быть приговоры суда – оправдательные, обвинительные, любые", – отметил он.

Ланчинскас также подчеркнул, что ожидание создания антикоррупционного суда не оправдывает затягивания с рассмотрением дел.

"Пока выберут судей, пока пройдут все процедуры, пока они начнут работать... Поэтому надо решать, как разблокировать процесс при нынешней системе. И я считаю, что украинская сторона имеет все возможности решить эту проблему", – сказал он.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что НАБУ не может самостоятельно справиться с коррупционерами.

"Последний документ, который мы хотим инициировать, это прекращение споров о подследственности между НАБУ и другими правоохранительными органами", – сказал Луценко.

"В стране так много преступности, что отдать исключительное право на борьбу с преступностью на высших должностях одному небольшому правоохранительному органу – неэффективно", – заявил он.