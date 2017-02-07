В Германии прокомментировали слова своего посла: Будут руководствоваться положениями Минских соглашений

Вчера, 23:54

Ранее Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений

В Германии прокомментировали слова своего посла, фото vestikavkaza.ru
В Германии прокомментировали слова своего посла, фото vestikavkaza.ru

В МИД Германии, комментируя слова чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о выборах на оккупированной территории Донбасса, заявили, что при урегулировании кризиса на Донбассе, будут руководствоваться положениями минских соглашений.

Об этом сообщило агентство "Укринформ".  

"Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на Востоке Украины являются минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной 12 февраля 2015 года, посредниками в них выступают Германия и Франция", – процитировало агентство текст ответа МИД.

Ранее Министерство иностранных дел вызвало посла Германии Эрнста Райхеля для объяснений из-за его заявлений относительно урегулирования на Донбассе.

Напомним, недавно чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.
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