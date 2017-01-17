В Италии "ДНР" назвали "фашистскими националистами"

Группа итальянских депутатов от правящей Демократической партии направила парламентский запрос в правительство с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого "представительства ДНР" в Италии, об открытии которого в Турине было объявлено в декабре.

Свою инициативу депутаты-левоцентристы обнародовали 16 января на пресс-конференции в Турине, передает "Радио Свобода".

В частности в запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требуют ответа, не противоречит ли внешней политике Италии и ЕС открытие "представительства ДНР", а также какие меры будет принимать правительство.

По словам Умберто Д’Оттавио, одного из шести подписантов запроса, этот вопрос не является проблемой местного уровня – это дело национального масштаба.

"Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Мы будем оказывать давление пока итальянское правительство, созданное месяц назад, не осудит инициативу Маурицио Марроне (координатор т.н. "представительства ДНР" в Турине – ред.)", – подчеркнул он.

Вместе с представителями Демократической партии деятельности "центра ДНР" в Италии противостоит также Радикальная партия и итальянская редакция сайта Stop Fake.

"Пророссийские силы попытались ранее создать подобный орган в Чехии, но чешское правительство поставило их на место. К сожалению, итальянское правительство выбрало выжидательную позицию, и мы уверены: благодаря парламентскому запросу правительство прояснит ситуацию", – отметил представитель итальянских радикалов Игорь Бони.

Напомним, об открытии "представительского центра ДНР" стало известно 20 декабря.

А в сентябре 2016 года боевики т.н. "ДНР" открыли "представительство" в Чехии.