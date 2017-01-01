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В Киеве усилили охрану из-за марша в честь Бандеры http://www.segodnya.ua/img/article/7850/95_main.1483284067.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/95_tn.1483284067.jpg Политика Факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Бандеры будут охранять 700 правоохранителей

В Киеве усилили охрану из-за марша в честь Бандеры

Вчера, 17:21

Факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Бандеры будут охранять 700 правоохранителей

Факельное шествие в честь Бандеры в 2014 году. Фото: АР
Факельное шествие в честь Бандеры в 2014 году. Фото: АР

700 правоохранителей будут обеспечивать порядок во время факельного шествия ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве, сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

"Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", – сообщили в полиции.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Напомним, 1 января по случаю годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве и других регионах страны в последние годы проходят массовые мероприятия.

В центре столицы сегодня в 18:00 пройдет факельное шествие в честь Бандеры. Его маршрут пройдет центральными улицами столицы: Владимирская, бул. Шевченко, Крещатик и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано файер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года. Напомним, первый масштабный марш националистов по Киеву состоялся в 2012 году: сторонники "Свободы" прошли шествием в честь 70-летия УПА.
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