В Кремле рассказали, какую позицию по Украине озвучил Трамп

По словам Пескова, американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис

В Кремле заявили, что новое руководство США выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какая позиция США на урегулирование конфликта в Украине по итогам телефонного разговора президентов США и России.

"Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", – сказал пресс-секретарь Путина.

В тоже время он заявил, что в позиции Кремля "ничего не изменилось", и он выступает за безальтернативность реализации Минска-2".

"В первую очередь – реализация Минских договоренностей со стороны Киева, без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей. Именно это может стать залогом успеха. Именно с этим мы пока свидетельствуем такое существенное провисание, что не способствует решению этой проблемы", – подчеркнул Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", – заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", – добавил президент.

Как известно, одним из первых пунктов в Минских соглашениях значится обеспечение устойчивого режима прекращения огня, однако Киев неоднократно указывал на то, подконтрольные РФ боевики постоянно осуществляют обстрелы и провоцируют украинских военных. В то же время Москва настаивает, чтобы Киев как можно скорее внес изменения в Конституцию и предоставил оккупированной части Донбасса "особый статус", а также согласился бы на проведение на этих территориях выборов и признал их результаты. До этого Кремль отказывается предоставить доступ к неподконтрольной части границы не только для украинских пограничников, но и для наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, по сообщению Белого дома, телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стал важным началом для улучшения отношений между странами. "Удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Разговор длился около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с "Исламским государством", а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии", – сообщается в заявлении. Трамп и Путин надеются, что стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Путин и Трамп не говорили об отмене санкций.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций.