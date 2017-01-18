В Кремле заявили, что Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке"
В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях
Президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки".
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Стороны договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях", – сказано в сообщении.
Отдельно отмечается, что Путин рассказал собеседникам о реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовку запланированной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.
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