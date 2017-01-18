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В Кремле заявили, что Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке" http://www.segodnya.ua/img/article/7895/94_main.1484769312.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/94_tn.1484769312.jpg Политика В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях

В Кремле заявили, что Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке"

Сегодня, 21:55

В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях

Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс &quot;нормандской четверке&quot; , фото bundeskanzlerin.de
Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке" , фото bundeskanzlerin.de

Президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Стороны договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях", – сказано в сообщении.

Отдельно отмечается, что Путин рассказал собеседникам о реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовку запланированной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.
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Источник:

УНИАН

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