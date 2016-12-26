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В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7833/35_main.1482781748.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/35_tn.1482781748.jpg Политика Заяц также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в СБ ООН

В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году

Сегодня, 21:48

Заяц также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в СБ ООН

В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году, фото УНИАН
В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году, фото УНИАН

Директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц выразил надежду на то, что визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Об этом представитель внешнеполитического ведомства сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.                               

"Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в государство Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся, это время позволит нам обеспечить прогресс в конкретных вопросах и тогда визит премьер-министра будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", – сказал он.

Заяц также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в СБ ООН по резолюции 2334 относительно положения на Ближнем Востоке.

"Были взвешены все "за" и "против" и в результате было принято решение руководством, которое было реализовано постоянным представителем Украины в ООН", – отметил дипломат.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В документе содержатся требования к Израилю и Палестине совершить шаги, направленные на предотвращение актов насилия в отношении гражданских лиц и приложить усилия для того, чтобы приступить к "внушающим доверие переговорам" по вопросам, касающимся определения окончательного статуса и принадлежности оспариваемых ими территорий.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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