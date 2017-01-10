В МИД рассказали, какие реформы ждут Украину в 2017 году в рамках ассоциации с ЕС

По Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина должна провести 3 реформы в 2017г в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом: касающиеся процедуры госзакупок, создания фитосанитарной инспекции и действия Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA). Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"В Соглашении об ассоциации записаны ключевые точки, какие мы уже должны были пройти. Например, в техническом регулировании нам нужно начинать переговоры с ACAA. Мы должны выполнить 4-5 пунктов для того, чтобы открыть эти переговоры, и это действительно важное задание, если мы облегчим экспорт в ЕС промышленной продукции", – сообщила Зеркаль.

"То же касается фитосанитарии: у нас слишком долго длится процедура создания контролирующего органа, его наполнения и тому подобное. Хотя нам самим надо было сделать это быстро, чтобы облегчить выход сельхозпродукции на рынок ЕС. Эти два направления плюс госзакупки – вот три ключевых момента, на которых нам надо сконцентрироваться в 2017 году", – подчеркнула замминистра.

При этом она высказала мнение, что в 2017 году должно начаться "движение относительно ACAA", а также быть завершено создание институции, "которая будет способствовать сближению наших систем с европейскими в сферах ветеринарии, санитарии, что, конечно, ускорит выход наших товаров на рынок ЕС".

Замминистра напомнила о проводившихся ранее трехсторонних переговорах с участием РФ, где также поднимались эти три направления.

"Россияне концентрировались именно на этих направлениях: санитария-ветеринария, технические стандарты и регламенты. В Москве понимали: только мы меняем систему, для нас российский рынок становится неинтересным, поскольку открывается европейский", – отметила Е.Зеркаль.

Кроме этого, она выразила надежду, что в 2017 году Украина завершит подписание соглашения с ЕС об "открытом небе".

"У нас есть основания для оптимизма. Сейчас Мариано Рахой (премьер Испании) обещал, что они будут придерживаться позиции об исключении малых аэропортов из соглашения, а это снимет проблему Гибралтара и откроет нам дальнейшее движение к "открытому небу", – добавила Зеркаль, уточнив, что британская сторона уже дала на то свое согласие.

Как сообщалось, В Украине рассчитывают, что уже в начале 20017 года Нидерланды ратифицируют Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Напомним, Зеркаль ранее сообщала, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Хотя премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что намерен в кратчайшие сроки предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязывающем решении.