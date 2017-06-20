В МИД рассказали о механизме деоккупации Крыма

Сегодня, 10:29

Дипломаты надеются, что это поможет остановить развязанную Россией кровавую войну против Украины

Санкции помогут вернуть Крым. Фото из открытых источников
Санкции помогут вернуть Крым. Фото из открытых источников

Украина разрабатывает механизм по деоккупации Крыма на различных международных площадках, где обсуждается вопрос полуострова и выносят резолюции. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

По его словам, такой механизм поможет остановить развязанную Россией кровавую войну против Украины.

"Механизм деоккупации Крыма мы строим благодаря имеющимся инструментам на различных международных площадках. Вы помните в прошлом году была очень мощная резолюция Генассамблеи ООН по ситуации в области прав человека. Эта тема движется на площадке Совета Европы. Мы стремимся к тому, чтобы такой механизм был создан, хотя, конечно, сегодня у всех на устах переговоры в "нормандском" и "минском" форматах для того, чтобы остановить кровавую войну, которую ведет Россия на Донбассе", – сказал Макеев.

Он считает, что на сегодняшний день санкции – это самый действенный способ в борьбе с российской агрессией .

"Санкционная политика наряду с политикой изоляции и международного политического давления являются теми невоенными инструментами, которые должны заставить Россию прекратить агрессию против Украины", – добавил дипломат.

Напомним, вчера Европейский союз продлил санкции против оккупированного Крыма и города Севастополь на год за незаконную аннексию полуострова Россией.
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