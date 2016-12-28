В МИД РФ грозят обострением на Донбассе, если Киев решится на экономическую блокаду

В Министерстве иностранных дел России заявили, что экономическая блокада на Донбассе спровоцирует новый виток эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Призываем Киев не допустить этой авантюры, способной привести к обострению и без того сложной ситуации", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В частности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет", – сказал он.