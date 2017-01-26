В МИД Украины пояснили, почему украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь
Беца сообщила, что консультации продолжаются, и этот вопрос будет решен в ближайшее время
В Министерстве иностранных дел Украины надеются в ближайшее время урегулировать вопрос пропуска граждан Украины в Беларусь по ID-паспортам. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила сегодня на брифинге в Киеве.
"Насколько я понимаю, с белорусской стороны нет машин, которые считывают ID-карты, и в соответствии с двусторонним договором въезд осуществляется по внутренним паспортам. Но у нас консультации продолжаются. Думаю, что этот вопрос будет решен в ближайшее время", – сказала Беца.
Как сообщалось, с 1 января 2016 года в Украине введены внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты.
Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о безвизовых поездках граждан было подписано 12 июня 2009 года.
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что соглашением новый украинский паспорт в виде ID-карты не предусмотрен как документ для пропуска через государственную границу Беларуси.
До урегулирования этого вопроса белорусская сторона может пропускать через границу граждан Украины только с действительными документами: загранпаспортами (для владельцев ID-карт) и внутренними паспортами старого образца (в бумажном виде).
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