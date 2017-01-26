В МИД Украины пояснили, почему украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь

Вчера, 16:42

Беца сообщила, что консультации продолжаются, и этот вопрос будет решен в ближайшее время

МИД Украины. Фото: rbc.ua
МИД Украины. Фото: rbc.ua

В Министерстве иностранных дел Украины надеются в ближайшее время урегулировать вопрос пропуска граждан Украины в Беларусь по ID-паспортам. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила сегодня на брифинге в Киеве.

"Насколько я понимаю, с белорусской стороны нет машин, которые считывают ID-карты, и в соответствии с двусторонним договором въезд осуществляется по внутренним паспортам. Но у нас консультации продолжаются. Думаю, что этот вопрос будет решен в ближайшее время", – сказала Беца.

Как сообщалось, с 1 января 2016 года в Украине введены внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты.

Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о безвизовых поездках граждан было подписано 12 июня 2009 года.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что соглашением новый украинский паспорт в виде ID-карты не предусмотрен как документ для пропуска через государственную границу Беларуси.

До урегулирования этого вопроса белорусская сторона может пропускать через границу граждан Украины только с действительными документами: загранпаспортами (для владельцев ID-карт) и внутренними паспортами старого образца (в бумажном виде).
Украина, Беларусь, id-карта, паспорт, загранпаспорт

Вы сейчас просматриваете новость "В МИД Украины пояснили, почему украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украина не договорилась с Беларусью об ID-картах. Фото: zhzh.info

Пограничники объяснили, почему украинцев с ID-картами не пускают в Беларусь

Вчера, 08:44

В Черниговском пограничном отряде жалуются на законодательный нонсенс

Украина

С 1 ноября каждый украинец может оформить себе ID-карту. Фото: travel-diary.com.ua

С сегодняшнего дня каждый украинец может оформить себе ID-карту

1 Ноября 2016, 10:28

Любой гражданин Украины с 1 ноября имеет возможность обменять старый паспорт на новый

Украина

Украинцы постепенно переходят на биометрические паспорта. Фото: dmsu.gov.ua

Биометрические паспорта скоро подешевеют – Миграционная служба

11 Октября 2016, 12:19

В настоящее время ожидается принятие соответствующего постановления Кабинета министров

Политика

ID-карта. Фото: dmsu.gov.ua

Украинцы с ID-паспортами"застряли" на границе с Беларусью - СМИ

30 Сентября 2016, 12:07

Согласно действующему соглашению между государствами, внутренний украинский паспорт нового образца не может рассматриваться как документ для пропуска через границу

Украина

14-летним украинцам карты будут выдавать бесплатно. Всем остальным — за 145 грн. Фото УНИАН

ID-паспорта будут выдавать с 14 лет: все подробности

28 Сентября 2016, 07:49

Уже оформили больше 160 тыс. документов. В ГМС говорят - с выдачей пока есть проблемы, но скоро все решится

Украина

<p><span>Новые документы. Карта-паспорт будет действительна 10 лет, а ее цена &mdash; до 145 грн</span></p>

Новые ID-паспорта украинцев: все, что надо о них знать

26 Июля 2016, 08:14

С 1 октября «пластик» начнут выдавать взрослым и 14-летним

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования