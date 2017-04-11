В МИД Украины прокомментировали заявление "Большой семерки"

В министерстве подчеркивают, что Российская Федерация несет полную ответственность за ухудшение безопасности и ужасную ситуацию в сфере прав человека

Министерство иностранных дел Украины приветствует совместное коммюнике стран "Большой семерки" (G7), которое подтверждает их решимость в побуждении Российской Федерации к прекращению агрессии против Украины.

"Украина приветствует одобрение министрами иностранных дел стран "Большой семерки" совместного коммюнике, которое подтверждает их полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также их решимость в побуждении Российской Федерации к прекращению агрессии против Украины", – сказано в заявлении МИД Украины относительно совместного коммюнике глав МИД стран G7, которое распространила пресс-служба ведомства во вторник.

Киев отмечает, что в Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику, которая нацелена на изменение границ и восстановление сферы влияния, которая существовали во времена "холодной войны".

"Только полное соблюдение международного права и имплементация заключенных соглашений может привести к мирному урегулированию конфликтов", – сказано в заявлении.

Также МИД Украины подчеркивает, что Российская Федерация несет полную ответственность за ухудшение безопасности и ужасную ситуацию в сфере прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.