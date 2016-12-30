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В МИД Украины рассказали, на каком "крючке" Киев держит Москву http://www.segodnya.ua/img/article/7847/93_main.1483111953.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/93_tn.1483111953.jpg Политика Вадим Пристайко отметил, что Украина на протяжении года готовила иск

В МИД Украины рассказали, на каком "крючке" Киев держит Москву

Сегодня, 17:28

Вадим Пристайко отметил, что Украина на протяжении года готовила иск

Вадим Пристайко. Фото: antikor.com.ua
Вадим Пристайко. Фото: antikor.com.ua

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией является тем крючком, который дает возможность нашему государству подать на Россию иск в суд, поскольку в нем написано, что она уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел-руководитель аппарата Вадим Пристайко.

"В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", – сказал он.

Пристайко подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, нам есть, за что ее судить. "А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: "Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств". Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка", – заметил заместитель министра.

Комментируя призывы расторгнуть дипломатические отношения с Россией, упразднить безвизовый режим с ней и те соглашения, которые были заключены за 20 лет в рамках СНГ, Пристайко сказал, что дипломаты не могут позволить себе быть такими же эмоциональными, как некоторые политики.
россия, Украина, суд, иск, Пристайко

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