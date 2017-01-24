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В МИД Венгрии негативно отреагировали на законопроект об украинизации http://www.segodnya.ua/img/article/7911/21_main.1485244038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/21_tn.1485244038.jpg Политика Вопрос о расширении украинского языка выходит за рамки Украины, так как коснется нацменьшинств, считает венгерский дипломат

В МИД Венгрии негативно отреагировали на законопроект об украинизации

Сегодня, 09:47

Вопрос о расширении украинского языка выходит за рамки Украины, так как коснется нацменьшинств, считает венгерский дипломат

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото: lifedon.com.ua
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото: lifedon.com.ua

Венгрия осуждает попытки Украины расширить сферу украинского языка, от чего пострадают национальные меньшинства, в том числе венгры. Об этом заявил в интервью газете Коммерсант глава МИД Венгрии Петер Сиярто

По его словам, если в Украине примут данный закон, то Венгрия будет поднимать этот вопрос на уровне Евросоюза.

"В ноябре прошлого года премьер Украины Владимир Гройсман посетил Будапешт, и мы ясно дали ему понять, что не потерпим никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка,— которые ухудшили бы положение меньшинств. Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС", – сказал Сиярто.

Он отметил, что вопрос о расширении украинского языка выходит за рамки Украины, так как коснется нацменьшинств.

"Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты — в том числе в отношении Украины", – добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, в Верховной Раде Украины 19 января был зарегистрирован законопроект №5670 "О языке". Его авторы предлагают расширить сферы использования украинского языка – в государственной и общественной жизни, а также в СМИ
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