В Минюсте заявляют о недопустимости переговоров неуполномоченных лиц с боевиками

По ее словам, все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом

Участие неуполномоченных лиц в переговорах с боевиками является недопустимым. Такое мнение высказала заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, комментируя встречу нардепа Надежды Савченко с главарями "ЛДНР", передает телеканал "112 Украина".

"Сегодня много вопросов по поводу того, почему отдельные не уполномоченные лица принимают участие в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом", – сказала Севостьянова.

По словам заместителя министра, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.

"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными республиками Луганской Донецкой областей мы и не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем что это временная оккупация, на которой происходит АТО. Именно поэтому все действия, которые совершаются сегодня и правительством Украины, и президентом, и командой переговорщиков, которые участвуют в Минском процессе, происходящие на международной арене и в политической плоскости, вместе с нашими коллегами из международных организаций, осуществляющих наблюдение и фиксирующих факты нарушений прав человека, которые постоянно происходят на этих территориях. К сожалению, на сегодня, единственным эффективным инструментом являются переговоры, по результатам которых мы имеем постепенные победы и можем возвращать наших граждан", – отметила она.

Напомним, что Украина уже несколько недель назад заявила, что в качестве жеста доброй воли передает ОРДЛО 15 человек из списка на обмен. Сейчас этот процесс находится на завершающей стадии подготовки.

Отметим, Надежда Савченко вела несанкционированные переговоры с боевиками, в частности в Минске она тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Сама она отмечала, что на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4. По данным СБУ, на встрече депутата Надежды Савченко и глав "ДНР" и "ЛНР" кулуарно обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.