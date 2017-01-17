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В Молдове никто не рискнет официально признать Крым российским – Додон http://www.segodnya.ua/img/article/7892/0_main.1484687464.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/0_tn.1484687464.jpg Политика При этом он заявил, что свою позицию по этому поводу менять не будет

В Молдове никто не рискнет официально признать Крым российским – Додон

Сегодня, 23:10

При этом он заявил, что свою позицию по этому поводу менять не будет

Игорь Додон, фото daily.com.ua
Игорь Додон, фото daily.com.ua

В Молдавии никто не рискнет официально признать оккупированный Крым российским. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему", — сказал Додон.

По его словам, в Молдавии сейчас никто не пойдет на риск официального признания Крыма.

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдавии официально признал победу Додона на президентских выборах. 

Перед выборами Додон неоднократно заявлял, что, по его мнению, Крым принадлежит России, и обещал пересмотреть свою позицию в случае избрания его президентом. 
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