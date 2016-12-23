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В НАПК подтвердили, что СБУ полностью засекретила декларации своих сотрудников http://www.segodnya.ua/img/article/7823/63_main.1482485439.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/63_tn.1482485439.jpg Политика Как отмечается, с этими данными могут работать лишь те лица, которые имеют доступ к государственной тайне

В НАПК подтвердили, что СБУ полностью засекретила декларации своих сотрудников

Сегодня, 11:26

Как отмечается, с этими данными могут работать лишь те лица, которые имеют доступ к государственной тайне

Наталья Корчак. Фото: ru.slovoidilo.ua
Наталья Корчак. Фото: ru.slovoidilo.ua

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ, которые засекретили, заявила глава ведомства Наталья Корчак.

Как сообщается в сюжете проекта "Схемы", в комментарии для журналистов Корчак отметила, что с подобными декларациями могут работать лишь лица, имеющие доступ к государственной тайне. "С такими декларациями (декларациями сотрудников СБУ, – Ред.) могут работать лишь те лица, которые имеют доступ к государственной тайне. В НАПК пока что никто не имеет доступа к государственной тайне" – отметила она.

По словам Корчак СБУ обеспечило для деклараций своих чиновников опечатанное помещение, в которое не допускаются посторонние. "То есть сотрудники СБУ заполнили электронные декларации, но пока что физически эти декларации находятся в этом опечатанном помещении", – подчеркнула глава агентства.

Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, в свою очередь, отметил, что в СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и закон защищает информацию об их личности и финансировании. В то же время, руководство СБУ и публичные сотрудники в данную категорию, по его словам, не попадают.

В антикоррупционной международной организации Transparency International, тем временем указывают, что позиция СБУ противоречит духу закона о е-декларировании.
Украина, декларация, НАПК, е-декларирование, Корчак

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Источник:

ZN.ua

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