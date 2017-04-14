В НАПК пояснили, почему закрыли доступ к декларациям работников ГПУ и военных прокуратур

Сегодня, 18:21

Как отмечается, такие меры имеют исключительный и временный характер, при этом эти декларации хранятся на ресурсах реестра и доступны для проверки

Доступ к части деклараций закрыли, фото brd24.com
Доступ к части деклараций закрыли, фото brd24.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объяснило изъятие из публичного реестра е-деклараций прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности", – сообщили в НАПК.

В частности, декларации сотрудников военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов.

"Такие меры имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах реестра и доступны для проверки", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что после возобновления работы реестра Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), из реестра исчезли более 200 деклараций работников Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и военных прокуратур.
ГПУ, военная прокуратура, декларации, НАПК

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Источник:

РБК-Украина

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