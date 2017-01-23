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В НАПК заявили о наличии разногласий с Минюстом по вопросу проверки е-деклараций http://www.segodnya.ua/img/article/7910/65_main.1485204710.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/65_tn.1485204710.jpg Политика Минюст заявляет о саботаже со стороны НАПК

В НАПК заявили о наличии разногласий с Минюстом по вопросу проверки е-деклараций

Сегодня, 22:51

Минюст заявляет о саботаже со стороны НАПК

Павел Петренко, фото rbc.ua
Павел Петренко, фото rbc.ua

Министр юстиции Павел Петренко в эфире "5 канала" заявил о саботаже со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции из-за документа, который определяет порядок проведения проверки е-деклараций, передает телеканал "112 Украина".

"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани такого уже саботажа. Наверное, НАПК – это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с Министерством юстиции. Мы ежедневно регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решениям правительства и законопроектам, которые попадают в парламент. Почему то с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация", – заявил министр.

По словам министра, все дело в том, что документ о порядке проверки деклараций чиновников должен был быть разработан еще в прошлом году, а по итогу делался под конец года, и к его разработке не подпускали представителей Министерства.

"Они почему-то начали разрабатывать полутайно в конце прошлого года, когда мы предлагали им, чтобы Минюст включился в этот процесс для того, чтобы быстро сделать качественный документ. Почему тогда НАПК не пошел нам навстречу. Они разработали один вариант документа. Мы сделали свои замечания", – отметил он. 

Петренко заявляет, что разработанный документ несет угрозу работе по борьбе с коррупцией.

"Я не могу поставить подпись под таким нелегитимным документом, который поставит вообще под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией", – отметил Петренко.

Ранее в НАПК заявили о наличии разногласий с Министерством юстиции в вопросе проверки электронных деклараций чиновников.

Напомним, Министерство юстицииapple-converted-space"> обвинило НАПК в игнорировании замечаний ведомства о порядке проверки электронных деклараций и мониторинге образа жизни чиновников. 

Отметим, в НАБУ сообщили, что расследуют 25 уголовных производств, открытых по результатам анализа е-деклараций.
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