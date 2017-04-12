В "Народном фронте" выступают за введение визового режима с РФ

С введением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с РФ, заявил Бурбак

200 млн грн из госбюджета должно пойти на создание новых сервисных центров для выдачи украинцам биометрических паспортов – с такой сметой обратились депутаты от "Народного фронта" в правительство.

По словам нардепов, именно так можно избавиться от очередей. Кроме того, политики требуют ввести визовый режим с Россией.

"С введением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с РФ, как со страной-агрессором. Кроме того, и пересечение границы с государством-агрессором – это вопрос национальной безопасности и защиты украинского государства", – отметил председатель фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак.