В "Народном фронте" выступают за введение визового режима с РФ

Сегодня, 13:42

С введением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с РФ, заявил Бурбак


200 млн грн из госбюджета должно пойти на создание новых сервисных центров для выдачи украинцам биометрических паспортов – с такой сметой обратились депутаты от "Народного фронта" в правительство.

По словам нардепов, именно так можно избавиться от очередей. Кроме того, политики требуют ввести визовый режим с Россией.

"С введением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с РФ, как со страной-агрессором. Кроме того, и пересечение границы с государством-агрессором – это вопрос национальной безопасности и защиты украинского государства", – отметил председатель фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак.
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"Сегодня"

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