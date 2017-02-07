В Палате представителей Конгресса США призвали Трампа выделить летальное оружие Украине

Торнберри разочарован, что оружие не предоставили еще за время администрации Обамы

Глава комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США Мэк Торнберри выразил надежду, что администрация Дональда Трампа позволит поставки летального оборонительного оружия в Украину. Об этом сообщает "Укринформ"

Согласно сообщению, Торнберри разочарован тем, что администрация экс-президента США Барака Обамы отказала в запросе Украины о предоставлении ей летальной оружия для противостояния российской агрессии.

"Я надеюсь, что новая администрация сделает это", – сказал Торнберри.

Он также отметил, что вопрос вооружения Украины пользуется двухпартийной поддержкой законодателей в обеих палатах американского Конгресса.