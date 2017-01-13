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В России прокомментировали списки Савченко http://www.segodnya.ua/img/article/7878/38_main.1484265318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/38_tn.1484265318.jpg Политика Захарова заявила, что в списке есть немало россиян, которые уже давно были освобождены

В России прокомментировали списки Савченко

Сегодня, 06:32

Захарова заявила, что в списке есть немало россиян, которые уже давно были освобождены

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167
Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, в списках пленных, которые обнародовала Надежда Савченко, есть немало россиян, которые уже давно были освобождены. Об она заявила во время брифинга, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Захарова добавила, что также в списках указаны фамилии людей, которые никак не связаны с войной на востоке Украины.

"По нашим данным, информация Савченко носит очень приблизительный характер. В списках, которые мы видели, есть немало россиян, которые уже давно были освобождены. Так же там были фамилии людей, чьи дела имеют чисто уголовные основания и никак не связаны с ситуацией на Донбассе", – отметила Мария Захарова и отметила, что по данным МИДа России задержанных в Украине россиян не более двух десятков.

Напомним, 10 января депутат Надежда Савченко обнародовала список украинских пленных, а также лиц, которых требуют выдать представители "ЛНВ" и "ДНР". Публикация вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе.
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