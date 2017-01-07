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В СБУ боятся, что информация Савченко о пленных может "навредить ребятам" http://www.segodnya.ua/img/article/7861/90_main.1483792817.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/90_tn.1483792817.jpg Политика Юрий Тандит говорит, что нельзя манипулировать списками и "заниматься политическим пиаром"

В СБУ боятся, что информация Савченко о пленных может "навредить ребятам"

Сегодня, 14:35

Юрий Тандит говорит, что нельзя манипулировать списками и "заниматься политическим пиаром"

Юрий Тандит. Фото: Хвиля
Юрий Тандит. Фото: Хвиля

Служба безопасности Украины проведет "определенную работу" с народным депутатом Надеждой Савченко, которая заявила о намерении обнародовать списки пленных и пропавших без вести на Донбассе, и указывает на возможный вред от опубликования таких списков.

"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. (…) Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром", – заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", – сказал Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко.

Напомним, недавно Савченко написала о планах в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.
Украина, сбу, Донбасс, савченко, пленные, Тандит

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