В СБУ боятся, что информация Савченко о пленных может "навредить ребятам"

Служба безопасности Украины проведет "определенную работу" с народным депутатом Надеждой Савченко, которая заявила о намерении обнародовать списки пленных и пропавших без вести на Донбассе, и указывает на возможный вред от опубликования таких списков.



"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. (…) Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром", – заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.



Он подчеркнул, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".



"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", – сказал Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко.



Напомним, недавно Савченко написала о планах в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.